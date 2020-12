No Norte, só Acre e mais dois pediram Coronavac ao Butantan

Dos Estados da região Norte, apenas Pará, Acre e Roraima solicitaram, até agora, a vacina da Covid-19 do Instituto Butantan com a empresa Sinovac. O Governo de São Paulo está articulando o repasse aos Estados interessados.

O governador João Dória informou, na quinta-feira passada, 10, que 12 estados fizeram a solicitação: Acre, Pará, Maranhão, Roraima, Piauí, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Sul.

O governador do Amazonas, Wilson Lima, anunciou que o Amazonas deve esperar o plano de imunização nacional, que será anunciado pelo Ministério da Saúde. (Com Amazonas Atual)