O EX-PREFEITO MARCUS ALEXANDRE (PT), não definiu ainda se será candidato em 2022, porque na sua visão tem que se esperar primeiro para ver como é que ficará o novo cenário político entre os partidos, depois da atípica eleição municipal, principalmente, em Rio Branco.

Marcus diz que tem conversado muito com o ex-senador Jorge Viana (PT), com o ex-prefeito Raimundo Angelim (PT), com o deputado Daniel Zen (PT), a quem vai ouvir sempre, antes de tomar uma decisão sobre se será candidato; e sendo, para qual cargo eletivo. Enfatizou que, ninguém pode ser candidato de si mesmo. “Eu estou na paz, vamos aguardar os acontecimentos políticos, nunca me lancei candidato a nada”, enfatizou ao BLOG.

Mesmo Marcus não tendo falado sobre o assunto, a tendência majoritária das opiniões dentro do PT, são de que, ele deve disputar uma vaga na ALEAC, para ser uma espécie de puxador de votos da chapa petista, o que ajudaria a eleger uma bancada numerosa na Casa.

SERIA SUICÍDIO!

O PT tem hoje a certeza que uma candidatura do Marcus Alexandre ao governo em 2022, seria queimar um dos poucos cartuchos políticos que restou depois de perder o poder.

EM PRIMEIRO PLANO

COM OS dirigentes do PT com os quais converso na busca de informações políticas; noto claramente que, o partido não deve ter candidato ao governo em 2022, e fará da volta do Jorge Viana ao Senado, prioridade. Não descartam alianças fora da esquerda.

DECISÃO TOMADA

O GOVERNADOR Gladson Cameli me disse ontem que, já tomou uma decisão: na sua administração só ficarão os grupos políticos com os quais poderá contar como aliados, para a sua reeleição.

CORTE RASO

PARA DAR UMA ARRUMADA política no seu governo tem que diminuir o espaço de partidos na sua administração, que não possuem um deputado estadual e nem vereador na capital.

POLÍTICA DE LADO

SOBRE A SUA CONVERSA com o governador João Dória para a vinda da vacina CoronaVac, disse Cameli ao BLOG que, não vai entrar na guerra ideológica Dória-Bolsonaro, e a sua meta principal é trazer o mais rápido possível a vacina para o Acre.

HORA DO MP AGIR

NADA JUSTIFICA que, com o aumento da contaminação de casos da Covi-19, na capital, se programe a realização de eventos que, naturalmente, redundarão em aglomerações, na virada do ano. E hora do MP buscar com o comitê da Covid que baixe normas para evitar as festas. Lucro algum justifica colocar vidas em risco.

A AGLOMERAÇÃO SERÁ FATAL

DEPOIS da primeira dose de bebida não tem quem segure a comemoração e a aglomeração entre os presentes, em festas de fim do ano. Por isso, o MP agindo, previne o aumento da Covid.

SE NÃO QUISER

A PREFEITA Fernanda Hassem (PT) só não aprova as contas do seu principal aliado de campanha, ex-prefeito Everaldo Gomes, na pauta para votação na Câmara Municipal de Brasiléia, se não quiser. Fernanda tem nas suas mãos uma base que é majoritária.

PODE DAR EM CASAMENTO

O EX-CANDIDATO a prefeito de Rio Branco, Minoru Kinpara, confirmou ontem ao BLOG que teve uma conversa política com o governador Gladson Cameli, que considerou como “boa”, e se encontra disposto a reativar o diálogo. Nega ter falado em cargo.

PSDB É DA BASE

MINORU diz que não vê problema algum em ter nova conversa política com o governador Gladson, já que o PSDB é da sua base de apoio na Aleac. Ao que indica, quer ficar longe de brigas.

FORA DOS PLANOS

SOBRE a derrota para a prefeitura de Rio Branco, Minoru Kinpara debita o insucesso aos ataques com mentiras e Fake News. Considera ser cedo para decidir se será candidato em 2022.

APOSTOU NA GRIPEZINHA

O presidente Bolsonaro apostou que a Covid era uma “gripezinha” e já batemos na casa dos 180 mil mortos. Tivesse preparado o país para a vinda de uma vacina, o seu governo não estaria hoje no improviso, para montar um plano de vacinação.

MY GOD!

A PREFEITA de Tarauacá, Marilete Vitorino, está terminando o atual mandato, mal avaliada. Mas, não pensa assim. Soltou a pérola que não vai demorar para sentirem saudade da sua gestão. Se a prefeita eleita Néia (PDT), for pior, pobre Tarauacá!

MEIO SEM RUMO

O VICE-GOVERNADOR Rocha saiu da campanha meio sem rumo político. O PSL é no Acre, um partido nanico. Por isso, reativou a sua relação política com o senador Márcio Bittar (MDB). Aposta na formação de uma frente anti-Gladson Cameli, em 2022.

NADA EXPLICA

OS DEPUTADOS que têm feito críticas ao INTO estão com razão, não se justifica que em plena pandemia, no seu quadro de profissionais não tenha um infectologista. Secretário de Saúde, Alysson Bestene, com a palavra!

QUE NÃO FIQUE NA PROMESSA

O PREFEITO ELEITO Tião Bocalom promete abrir a caixa-preta das empresas de transporte coletivo. Espera-se que não fique na promessa, vários prefeitos prometeram, e não cumpriram.

FUNCIONA MUITO BEM

SE HÁ um setor na atual gestão municipal que não justifica haver mexida, é na coleta de lixo. O serviço funciona muito bem.

FRASE MARCANTE

“Época triste a nossa, em que é mais difícil quebrar um preconceito do que um átomo”. Einstein