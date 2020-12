O SENADOR Márcio Bittar (MDB) revelou ontem ao BLOG DO CRICA que comunicou de forma irreversível a dirigentes do seu partido, que retirem o seu nome de qualquer movimento para brigar pela presidência do MDB, ou por qualquer outro cargo de relevo dentro da sigla.

A sua posição no MDB- diz – é apenas de ajudar quando for preciso, como ajudou na eleição municipal. A sua meta política, assegurou, será a de montar um palanque para a candidatura de reeleição do presidente Jair Bolsonaro, esteja o MDB em que palanque estiver.

Assinalou que não está no seu projeto político para 2022, sair pelos municípios montando chapas para deputado estadual e deputado federal. “Isso é missão do deputado federal Flaviano Melo, que é o presidente do MDB, meu tempo de montar chapas já passou”, lembrou ao BLOG.

Mesmo ficando afastado de qualquer poder decisório no MDB, Bittar garantiu que não pretende deixar a sigla.

NÃO SE ENTENDEM

ESTA EQUAÇÃO do MDB se resume num ponto: o senador Márcio Bittar (MDB) e o deputado federal Flaviano Melo (MDB), não se entendem politicamente, quando se trata de definir rumos. E ambos deixam claro que não querem a aproximação.

O GENERAL QUE VIROU CABO

OS QUE DEFENDEM o senador Márcio Bittar (MDB) dentro do partido reclamam que, Bittar como o único senador do MDB, deveria ser tratado como General, e o tratam como um Cabo.

PRIMEIRA PERGUNTA

PARA REATIVAR a sua filiação ao PP, o governador Gladson Cameli terá que primeiro ter a garantia que o partido apoiará a sua reeleição em 2022. Sem está definição oficial, é complicado.

RELAÇÃO ESTREITA

NÃO HÁ DÚVIDA de que o senador Petecão (PSD) trabalha para ser candidato ao governo em 2022. O PP, saiu da recente eleição municipal de relações estreitas com a cúpula do partido. Este é um cenário que deve ser observado pelo governador Gladson.

NINHO ESPINHOSO

O GOVERNADOR Gladson Cameli também não se entusiasme muito com o PSDB, com cuja cúpula conversou esta semana. Lembrar que lá se encontra a sua desafeta, deputada federal Mara Rocha (PSDB), que é a presidente da sigla, está só afastada.

POSIÇÃO DE MAGISTRADO

É TACANHO e criticar o governador Gladson por ter ido procurar o governador João Doria, para um entendimento sobre a vinda da CoronaVac para o Acre. Não importa se o Doria é inimigo político do presidente Bolsonaro, a vida está acima da ideologia.

NÃO COMBINA

A CIÊNCIA não combina com a politicalha ideológica suja. Quando as vacinas estiverem liberadas, não importa a procedência, desde que seja eficaz. Pode ser da China ou Marte.

QUE CARA ATRAPALHADO!

FALANDO EM PANDEMIA DA Covid-19, que cara mais atrapalhado este ministro da Saúde do Bolsonaro, perdido como cego em tiroteio. Um dia fala uma coisa e, em seguida, outra.

COMEÇAR DO ZERO

OS PARTIDOS que pretendem ter candidatos a deputado estadual e a deputado federal em 2022, têm de começar a pensar em formar chapa própria a partir de agora, não existe mais a mamata das despudoradas coligações proporcionais.

NÃO PODE MISTURAR

FOI UM ATO de sanidade política o ex-senador Jorge Viana (PT), elogiar o esforço do governador Gladson em buscar trazer a vacina contra a Covid ao Acre, sem olhar o lado burro da ideologia. Em primeiro lugar tem e ficar o bem comum.

APLICA-SE A FRASE

AO CASO em tela aplica-se a frase de Abraham Maslow: “Quem só conhece o martelo sai pelo mundo e só enxerga o prego”.

CADA QUAL NO SEU QUADRADO

E VAI CONTINUAR cada qual no seu quadrado, com o Jorge Viana (PT) sendo um opositor ferrenho do Governo do Gladson Cameli.

DEVERIA SER PRIORIDADE

A JUSTIÇA ELEITORAL deveria dar prioridade para julgar os processos por abuso do poder econômico de prefeitos e vereadores eleitos, para a decisão sair antes da diplomação.

SERVE COMO INCENTIVO

RETARDAR este tipo de julgamento passa a impressão para a opinião pública o ar de impunidade, para quem comete o crime.

MELHOR QUE RECEBEU

VAMOS SER JUSTO, a prefeita Socorro Neri, no quesito de conservação das ruas, vai deixara cidade melhor do que recebeu do prefeito Marcus Alexandre. Recebeu as ruas esburacadas.

PULSO FORTE

QUALQUER decisão sobre alianças políticas em 2022, passará necessariamente por conversa com a presidente do PP, senadora Mailza Gomes, que mostrou pulso forte na eleição municipal.

NÃO FICARÁ FORA

O PROFESSOR Minoru Kinpara (PSDB), terceiro colocado na eleição municipal, não falou ainda sobre o seu futuro político, mas saiu com cabedal para disputar um mandato de deputado.

NÃO TEM LEGENDA

CASO QUEIRA disputar um novo mandato de deputada estadual, a secretária de Turismo, Eliane Sinhasique, comece a pensar em outro partido para lhe abrigar, o MDB tende não lhe dar legenda.

PERDEU AS APOSTAS

O PSDB não saiu bem da eleição municipal. Perdeu as prefeituras de Assis Brasil e Plácido de Castro, e não conseguiu eleger o candidato a prefeito de Rio Branco, que era tido como certo.

ALHOS POR BUGALHOS

ALGUNS VEREADORES estão trocando alho por bugalho neste projeto da PMRB, sobre subsídio às empresas de transporte coletivo. Não vão embolsar nenhum valor, o aporte visa o saneamento das empresas para prestar um melhor serviço.

NADA ILEGAL

E, não há ilegalidade, o processo do projeto foi acompanhado pelo TCE, MPE, TJ, tendo sido realizadas três audiências para a conclusão do entendimento com a Procuradoria do município. E partiu dos vereadores o pedido para a criação do subsídio.

FRASE MARCANTE

“É mais belo saber alguma coisa de tudo do que saber tudo de alguma coisa”. Pascal.