PF usa constelação de satélites contra crimes ambientais em terras do Incra no Acre

-Na quinta-feira (10/12), uma ação conjunta da Polícia Federal com o Exército Brasileiro, para repressão a ilícitos ambientais em um assentamento do Incra no município de Xapuri, resultou na apreensão de motosserras e na condução de 3 pessoas à Delegacia da Polícia Federal em Epitaciolândia.

Com base nas informações fornecidas pela Plataforma PF-SCCON do Programa Brasil M.A.I.S., foram obtidos os alertas de desmatamento na área e foi traçado um plano estratégico para coibir a prática do delito. Essa tecnologia conta com a constelação de satélites Planet, que captura imagens diariamente e, por meio de um algoritmo automatizado, o sistema detecta a ocorrência de desmatamentos e outras alterações.

Além das ferramentas e informações disponibilizadas no sistema Planet, a Polícia Federal também contou com a utilização de drone e de outras tecnologias de captura de imagem.

Os conduzidos poderão responder pela prática de derrubada de espécies consideradas madeira de lei, crime previsto no art. 45 da Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, cuja pena pode chegar a 2 anos de reclusão e multa.