“Tem caixa-preta ali”, “tem caixa-preta aqui”, “vou mandar abrir a caixa-preta”. Alguns políticos usam tanto a expressão “caixa-preta” para insinuarem que tem corrupção em setores da administração pública conduzida pelos adversários que ninguém acredita mais. Perdeu o valor. Virou clichê.

A caixa-preta do transporte coletivo, por exemplo, está na moda. Os que fazem as acusações acham que o Ministério Público e TCE são instituições inoperantes e incompetentes. Nunca fizeram nada a cerca de caixas-pretas, o que não é verdade.

A questão é simples: não há nenhuma caixa preta. É discurso para ludibriar a população. Para não solucionar os verdadeiros problemas que afetam os usuários do transporte público. Alguém já viu essa caixa-preta? Com certeza, não!

A tática é bem simplória: arranja-se um inimigo abstrato. Quem? O diabo! Não, o diabo é muito usado nas religiões. Sei, a caixa preta dos aviões. Mas, não é preta, é laranja e é só um gravador. Contudo transmite a ideia de algo secreto, escondido. É muito conveniente.

Depois de um tempo esquece-se essa estória de caixa-preta. Muda-se de assunto. Não se fala mais em caixa preta. O povo esquece, tem memória curta. Nas próximas eleições as caixas-pretas voltam. É a hora certa de retirá-las do armário. Rende votos, como disse, é muito conveniente para ocultar problemas insolúveis como o transporte público de qualidade.

E o povo vai sendo iludido com a tal da caixa-preta. Na verdade, o político parece ser a caixa-preta.

“Amigo fulegarem é melhor não ter”. (Coxinha)

. A tampa da chaleira vai voar!

. O Donald Trump ainda “cavocando” votos para ver se leva a eleição americana; acho que ele é brasileiro, não desiste nunca.

. A Câmara Municipal estaria bem servida com a vereadora Lene Petecão (PSD) na presidência da Casa; é centrada, moderada, se porta como magistrada.

. A prefeitura tem todas as justificativas bem fundamentadas juridicamente para repassar os R$ 2,5 milhões para as empresas de ônibus.

. Além de estar embasada na legalidade, se o sistema parar ou quebrar o povo é quem vai sofrer.

. Vereador não anda de ônibus!

. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal; dos que dizem que as trevas são luz e a luz trevas; dos que fazem do amargo doce e do doce amargo!

. Disse Isaías, o profeta!

. O trem da alegria na Câmara de Brasiléia rendeu um peru de Natal cevado!

. O coronavírus está pipocando por toda a cidade.

. A vacina chinesa está mais em conta do que o feijão de mil reais do apóstolo Valdemiro que cura a Covid-19.

. É pra comer só um feijão ou uma feijoada?

. A prefeita Socorro não para, continua arrumando a cidade; espera-se que o seu toque feminino nas ruas e praças seja preservado pelo próximo prefeito.

. O governo federal vai muito bem, obrigado!

. Quem vai mal é o povo!

. O ovo da serpente está chocando no ninho do PROGRESSISTA.

. Abre o olho, Gladson!

. Bom dia!