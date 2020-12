Diplomação dos eleitos em Rio Branco acontece dia 17 por videoconferência

A 1ª Zona Eleitoral, responsável pelas candidaturas no município de Rio Branco, procederá, às 9 horas do próximo dia 17, por meio de videoconferência, a diplomação dos candidatos eleitos para os cargos de prefeito, vice-prefeito e vereadores da capital acreana.

Neste ano, devido à pandemia do coronavírus, as cerimônias em cada município do estado poderão ser realizadas de duas maneiras distintas, a critério do presidente de cada Junta Eleitoral: por meio de videoconferência, com a participação de eleitos e demais autoridades; ou de forma presencial, tomando-se todas as medidas de segurança sanitárias determinadas pelos órgãos competentes.