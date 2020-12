Como fica a situação dos deputados federais do Acre Perpétua Almeida (PCdoB), Vanda Milani (SOLIDARIEDADE), Alan Rick (DEM), Leo de Brito (PT), Jesus Sérgio (PDT) e Mara Rocha (PSDB) nas próximas eleições? Seus partidos terão nomes para formar as chapas? Esse é o desafio e a pergunta que se faz. O MDB parece ser um caso à parte.

O certo é que o fim das coligações proporcionais pode levar alguns a não se reeleger. O que ocorreu na eleição para vereador é o que vai acontecer em maior proporção nas eleições para deputado federal em 2022. Cada sigla, maior ou menor, tradicional ou não, esquerda, centro ou direita deverá fazer a própria chapa.

Isto requer talento e habilidade política. É necessário garimpar nomes com capilaridade eleitoral nos municípios. Candidatos a prefeito que, apesar de bem votados, perderam a eleição, são como diamantes. Os prefeitos eleitos deverão ter os seus também, inclusive entre os atuais deputados estaduais e federais. Ex-deputados e ex-vereadores, além de alguns atuais deputados estaduais deverão concorrer também.

“Pelo que tenho observado, quem cultiva o mal e semeia a maldade, isso também colherá”. (Jó 4:8)

. O PROGRESSISTA anda dominando tudo; tem o governador e o presidente da Assembleia; elegeu o prefeito da capital e quer fazer o presidente da Câmara.

. Coisa que o PT do Acre, quando estava no poder sob o comando de Jorge Viana e prefeitos como Angelim e Marcus Alexandre não teve a coragem de fazer.

. É bom sempre observar que o PT daqui não foi, não é e não será o PT de lá.

. Não é nenhuma heresia:

. É só observar, estudar e refletir!

. A eleição do presidente Bolsonaro levou a esquerda a refletir sobre ética e seus valores;

. Crer em um Deus, manifestar e defender sua fé é um direito e não uma abominação exatamente.

. A prefeita não parou, continua trabalhando!

. Enquanto isso, o prefeito eleito continua prometendo transformar Rio Branco num paraíso;

. Não precisa!!!

. Se cuidar bem das ruas da periferia, da educação, da atenção básica de saúde, manter a cidade limpa, melhorar consideravelmente o transporte público, dar trafegabilidade aos ramais, humanizar o RBTRANS, ampliar vagas nas creches e não deixar roubar já está bom demais.

. Não é promessa, é compromisso; também não é cobrança, é lembrança, já que ainda não foi sequer diplomado.

. A roda já foi inventada e os chineses estão tentando construir a máquina de viajar no tempo, isso é com eles!

. De acordo com todas as religiões do mundo, morrer não é ruim se a pessoa viver praticando o bem, o amor ao próximo e for honesta.

. Então, por que a maioria absoluta tem medo de morrer mesmo pertencendo a uma religião?

. Pela dúvida, entendeu???

. Não é pra rir, Maria Rosa!

. É uma questão séria, teológica, científica e filosófica!

. Quer dizer que a extrema direita quer compor na Câmara Municipal com a esquerda sebosa?

. Pois não deveria!

. É antiético!

. Bizum em Epitaciolândia dando conta de que a chapa eleita do delegado Sérgio Lopes (PSDB) seria cassada em função da não desincompatibilização do vice…balela!

. A Justiça Eleitoral trabalha com prazos e todo dia é dia útil!

. O governador Gladson Cameli embalou de novo!

. Só precisa ter cuidado com a “casa de caboco” que o PROGRESSISTA está armando para ele.

. “Casa de caboco”, mas pode ser também “cumbuca”!

. Há pessoas que gostam de regionalismos, provincianismos, outras não!

. Bom dia, prefeito Bocalom!

. Bom dia, porque nós vamos produzir arroz, feijão, avião, batelão, tomatão…!

. Muda o disco, Petecão!

. Bom dia!