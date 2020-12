A SENADORA MAILZA GOMES (PP) mostrou energia na condução do PP, resistindo a todas as pressões, e fazendo prevalecer a vontade partidária, e é uma das grandes vitoriosas do processo eleitoral que se encerrou.

Não fosse a sua ação para dizer não ao veto à candidatura do Tião Bocalom (PP) a prefeito de Rio Branco, a candidatura nem existiria, e o PP teria sido um puxadinho do PSB na campanha pela PMRB. E saiu por cima.

O PP fez os prefeitos dos dois maiores colégios eleitorais do estado. Qualquer discussão que for ser travada para a disputa do Governo e do Senado, em 2022, terá de passar sem arrodeio pelo PP.

Quem duvidava da firmeza da senadora Mailza na condução da presidência do PP, se enganou. Não duvidem nunca do potencial das mulheres.

COMPROMISSO DE CAMPANHA

O AFASTAMENTO por 120 dias para que a suplente Maria das Vitórias assume por este período no Senado, é um compromisso de campanha do senador Petecão (PSD), que agora cumpre.

O CENÁRIO ERA OUTRO

A PRIMEIRA convidada para ser suplente na chapa do Petecão (PSD) foi a viúva do ex-governador Orleir Cameli, Bety Cameli. Não aceitou, mas encaminhou o nome de Maria das Vitórias.

PRECISO TER CUIDADO

ENTENDE-SE a euforia do prefeito eleito Tião Bocalom em fazer muito. Mas tem que se conter nas promessas, deve focar primeiro em resolver os problemas da cidade, o resto é saldo.

BASICAMENTE ISSO

UM PREFEITO tem que se esmerar em deixar a cidade limpa, as ruas sem buracos, aulas normalizadas, pagar em dia, manter médicos e medicamento nas unidades de saúde, que é o básico.

ELEFANTES BRANCOS

O ESTADO está cheio de elefantes brancos, resultado da megalomania de governos petistas de prometer como a ZPE, Fábrica de Tacos, Peixe da Amazônia, 40 mil casas, saúde de primeiro mundo, que não funcionaram. Prometer é perigoso.

DEVERIA SER CÉLERE

A JUSTIÇA ELEITORAL deveria ser célere e julgar as denúncias de abuso do poder econômico, da compra de votos, antes da diplomação dos eleitos, para não ficar aquele ar de impunidade.

BIRRA AMBIENTAL

NÃO CONSIGO VER o projeto da estrada Pucallpa-Cruzeiro do Sul, defendido pelo senador Márcio Bittar (MDB), ao não ser como sua birra com os ambientalistas, por conta da reserva biológica da Serra do Divisor, que seria cortada pela estrada.

CONTINUAMOS PEDINTES

A LIGAÇÃO do Acre com o Peru já existe via Assis Brasil e o nosso estado continua miserável, sem indústrias, sem grande produção agrícola, continua vivendo do FPE, das emendas parlamentares, enfim, não trouxe o desenvolvimento regional tão esperado.

LEMBRANÇA CÔMICA

REMEMORO um comentário cômico do então deputado Luiz Calixto, ante a promessa que a dita estrada iria trazer, entre outros benefícios, pescado barato do Peru para o Acre: “o nosso mercado não suporta uma piracema grande de mandis”.

FILTRO DE QUALIDADE

O MAIOR ERRO DE UMA GESTÃO é permitir indicações políticas para cargos de secretários sem um filtro de qualidade. Ou se faz este filtro ou o indicado só vai prestar contas a quem o indicou.

NÃO DEVE FICAR

É IMPROVÁVEL que o senador Márcio Bittar (MDB) continue no partido, porque o seu projeto político não bate com o que pensa o presidente da sigla e deputado federal Flaviano Melo (MDB).

NÃO HÁ OUTRO CAMINHO

É COMO A RELAÇÃO entre o governador Gladson Cameli e o Major Rocha, só veio a paz depois que ambos procuraram caminhos distintos. O mesmo ocorre com o Bittar e o Flaviano.

MUITO A VONTADE

OS DIRIGENTES DO MDB sustentam o argumento que, o partido nunca indicou ninguém para cargo de confiança no governo. E que, a secretária Sinhasique e o Diretor Pádua Bruzugu, não representam o MDB, são escolhas da cota do Gladson Cameli.

ATO DE GRANDEZA

DEPOIS de terem se afastado, ao ponto de ter bloqueio de celular, vejo o gesto da prefeita Socorro Neri convidando o ex-prefeito Marcus Alexandre para a inauguração do Shopping Popular, como ato de grandeza. A obra começou com o Marcus.

FIM DA MAMATA

NA ELEIÇÃO DE 2022 não haverá mais a mamata das coligações proporcionais, para deputado estadual e deputado federal. Cada partido que corra a partir de agora para formar chapas próprias.

SENTENÇA DE MORTE

NA ÚLTIMA eleição já foi cumprida a sentença de morte para a grande maioria dos partidos nanicos, que sem coligação não elegeram ninguém para a Câmara Municipal de Rio Branco.

NINGUÉM ATIRE A PRIMEIRA PEDRA

COSTUMA-SE execrar os partidos de esquerda como algo abominável, asqueroso, o que não é uma verdade absoluta. Malandros, enganadores, existem em todos os partidos.

POBRE BRASIL

NA RÚSSIA começou, na Inglaterra inicia esta semana; e o Brasil ainda está envolvido em uma discussão estúpida e ideológica, sobre qual grupo político vai tirar mais proveito da vacinação. Cretinice! Com razão já se disse que o Brasil não é um país sério.

NOVOS MORTOS

ENQUANTO ISSO, o país chora novos mortos. À merda com suas ideologias, estamos tratando de vidas e não de política.

CHUTOU AS OLIGARQUIAS

A ELEIÇÃO do Delegado Sérgio Lopes a prefeito de Epitaciolândia foi como um chute no traseiro das oligarquias políticas daquele município. Espera-se que governe com novas forças políticas.

POLÍTICA TEM SEUS MISTÉRIOS

O PREFEITO eleito Padeirinho (PDT) deixou o seu último mandato execrado pela população do Bujari, por conta de uma gestão impopular. Depois de mais de uma década, ele voltou por cima.

FRASE POLÍTICA

“DE mordomia, só não gosta quem nunca usufruiu.” Frase do saudoso e irônico ex-deputado Hermelindo Brasileiro (PSD).

FRASE MARCANTE

“Posso não concordar com uma só palavra que se diga, mas defenderei até a morte o direito de a dizer”. Voltaire