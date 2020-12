Conselheiros do CV são presos em Feijó após dois meses de investigação

A Polícia Civil de Feijó deu início da manhã desta segunda-feira (7) a execução da “Operação Aitofel”, desdobramento da “Operação Calabar”. Durante a ação policial foram cumpridos 8 mandados de busca e apreensão e 11 mandados de prisão sendo que destes, 5 cinco, eram conselheiros do Comando Vermelho e 2 dois ex conselheiros.

No total, foram presas 11 pessoas ligadas ao crime organizado apontadas durante investigação de participação efetiva dentro núcleo que tomava decisões. O processo investigativo durou cerca de 60 dias o que identificou os mesmos como pertencentes a facções que agiam no município.

A Policia Civil do Acre em Feijó contou com apoio do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado e da Vara do Orcrim. O nome da “Operação Aitofel” faz referencia ao livro sagrado onde aponta que um dos conselheiros de Davi, Rei de Israel, traiu seu Rei e começou a dar conselhos para um outro que usurpou o poder e por este motivo teve um fim trágico.

A ação policial teve como principal objetivo a prisão de alguns conselheiros e ex-conselbeiros do comando vermelho além de outros membros que agiam naquele município.

