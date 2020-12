Governo do Estado intensifica ações da campanha Faça uma Criança Sorrir no Natal

A campanha “Faça uma Criança Sorrir no Natal” é uma iniciativa do governo do Acre, realizada por meio do Gabinete da Primeira-Dama Ana Paula Cameli e da Secretaria Estadual de Assistência Social, Direitos Humanos e Política para Mulheres (SEASDHM). O objetivo é atender crianças de até 11 anos de baixa renda, da rede pública de ensino, que enviam cartinhas, postadas nas agências dos Correios, pedindo presentes ao Papai Noel.

O período de coleta se iniciou no dia 23 de novembro e se encerra em 18 de dezembro. Há 25 postos de coleta em Cruzeiro do Sul (veja abaixo).

Sobre a iniciativa, a coordenadora-geral da SEASDHM no Juruá, Milca Santos, destaca: “Nosso governador e a primeira-dama lançaram em todo o estado essa campanha e convido a população a deixar um brinquedo nos pontos de coletas, para fazermos uma criança feliz”.

Após a coleta, a secretaria organizará a entrega dos presentes, que contará com a presença do governador Gladson Cameli.

Postos de coletas em Cruzeiro do Sul:

– Secretarias de Estado

– Corpo de Bombeiros

– Polícia Militar

– Delegacia de Polícia Civil

– Polícia Federal

– UPA

– Samu

– TFD

– Ceflora

– Agências dos Correios

– Maternidade

– Hemonúcleo

– Detran

– Deracre

– Agências do Banco do Brasil

– Mercantil Cohab

– Fundação Betel

– Grafits Papelaria

– Distribuidora Cristal