Santos FC registra visita de deputado do Acre: “torcedor referência”

O Santos FC recebeu a visita, nesta sexta-feira (4), do deputado estadual José Bestene, torcedor do Peixe.

“É uma honra estar na Vila Belmiro, fazendo uma visita para o presidente Orlando Rollo, que é meu amigo particular. Ele esteve no Acre e fez amizade com vários santistas. Sempre que venho à São Paulo eu não posso deixar de passar aqui. Sou santista da época do Pelé. Estou muito feliz por ser recebido pelo presidente e o Acre estará sempre aberto aos santistas”, disse o deputado, que ganhou uma camisa autografada.

“Sou amigo desde que o Santos FC jogou lá, na Copa do Brasil de 2016. Fiz amizade com toda a família e com toda a torcida Acre Santos. Apesar da distância, a gente sempre mantêm contato. Ele é o torcedor referência do Clube no Acre e faz um trabalho brilhante aglutinando muitos sócios”, destacou o presidente Orlando Rollo.