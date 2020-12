Ufac inicia entrega de chips com internet para alunos; saiba mais

A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (Proaes) iniciou a entrega de dois mil chips de celulares com internet gratuita para estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica matriculados na Ufac, na manhã de segunda-feira, 30, no hall da Reitoria, no Campus Sede.

A ação é fruto de um Termo de Cooperação assinado entre a Ufac, a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) e o Ministério da Educação, e faz parte do projeto Alunos Conectados. Cujo objetivo é possibilitar o acesso às aulas remotas oferecidas pela instituição. “Democratizar o acesso à internet foi o compromisso que firmamos ainda na fase de planejamento do Ensino Remoto Emergencial. Por isso, buscamos parceiros que nos ajudasse nessa difícil tarefa”, disse a reitora da Ufac, Guida Aquino.

A carga inicial de franquia dos chips é de 20 GB de internet, com renovação todo dia 30 de cada mês. O número de chips enviados para cada instituição foi estabelecido em função da necessidade informada por elas ao Ministério da Educação. “Assim que os alunos recebem, os chips estarão aptos para serem usados e esses estudantes podem usufruir do benefício ao longo do semestre, sem quaisquer bloqueios de navegação”, explicou o vice-reitor, Josimar Batista.

A equipe da Proaes vai percorrer todos os municípios do Acre e o de Guajará, no Amazonas, para distribuir os chips. As entregas encerram-se em 12 de dezembro. “Essa é uma viagem que a gente faz com muita felicidade porque entendemos que esse projeto, somado aos auxílios e bolsa, vai ajudar nossos alunos que mais precisam durante essa pandemia”, acrescentou o pró-reitor da Proaes, Sérgio Siqueira.

A aluna de Artes Cênicas, Maria Guaracyara Rodrigues, foi uma das beneficiadas com a entrega do chip. Ela conta que tinha dificuldades para assistir as aulas, porque a internet que ela usava não era suficiente para acompanhar as aulas remotas. “Agora, acredito que poderia estudar com mais tranquilidade e isso deve refletir muito na qualidade do meu aprendizado”.

Fonte: UFAC