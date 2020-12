A partir de hoje (1/12) Bolsa Família será creditado em Conta Poupança Social Digital

Apartir desta terça-feira (1/12), será iniciado o pagamento aos beneficiários do Programa Bolsa Família com os serviços da Poupança Social Digital, mais um importante passo na maior ação de inclusão bancária da população brasileira. Mais de nove milhões de pessoas que ainda não têm conta bancária poderão, a partir de agora, receber o benefício por meio de crédito em Conta Poupança Social Digital, ou seguir normalmente com o saque pelo seu cartão Bolsa Família e movimentar os valores pelo aplicativo Caixa Tem.

“Além de ampliar as opções de pagamentos e oferecer aos beneficiários mais uma modalidade para sacar os benefícios do programa Bolsa Família, a Poupança Social Digital promoverá a maior inclusão bancária da história do Programa”, afirma a secretária nacional de Renda e Cidadania do Ministério da Cidadania, Fabiana Rodopoulos. “Os beneficiários podem ficar tranquilos, pois a mudança será gradual e todos poderão continuar recebendo da mesma forma que recebiam antes”, afirma.

A ação leva segurança e autonomia ao cidadão, que passa a ter a possibilidade de sacar integral ou parcialmente as parcelas do benefício. A abertura das contas será feita de forma automática e escalonada pela Caixa sem a necessidade de apresentação de documentos ou comparecimento às agências. Além de movimentar o benefício pelo aplicativo, os beneficiários poderão continuar sacando os recursos por meio do Cartão Bolsa Família ou Cartão Cidadão.

Os primeiros a receber os recursos com os serviços da Conta Poupança Social Digital serão os beneficiários de NIS com final 9 e 0, seguindo a data de crédito regular do Programa. Nesta primeira etapa, que ocorrerá em dezembro, cerca de 1,5 milhão de famílias (16,55% do total de cidadãos com direito ao benefício neste período) receberão os valores pelo Caixa Tem. Mês a mês, de acordo com o último digito no NIS, os beneficiários passarão a receber o benefício do Bolsa Família com os serviços da Conta Poupança Social Digital.