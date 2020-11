Cyberpunk 2077: gameplay e fotos da cópia física do jogo vazam; saiba mais

Cyberpunk 2077, após inúmeros adiamentos, está com lançamento marcado para o dia 10 de dezembro. Apesar de previsto para chegar ao mercado somente daqui duas semanas, imagens de cópias físicas do game da CD Projekt REDjá circulam pela Internet desde terça-feira (24), em fóruns do Reddit. Além disso, um vídeo contendo 20 minutos de gameplay da versão final do jogo também foi vazado na web neste último domingo (22), por meio do site ResetEra. Cyberpunk 2077 é um dos títulos mais aguardados do ano, e chega ao PlayStation 4 (PS4), Xbox One, PC e Google Stadia, com versões otimizadas para os consoles de nova geração, PlayStation 5 (PS5) e Xbox Series S/Series X.

Nas imagens é possível ver o que seria uma versão física de Cyberpunk 2077 para PlayStation 4. Um destaque na capa contém a descrição do conteúdo e indica o jogo será dividido em dois discos. A caixa ainda traria alguns outros brindes, como adesivos, cartões postais temáticos do game e um mapa da cidade, como visto em The Witcher 3: Wild Hunt, título também da CD Projekt.

Na parte inferior da caixa, há, também, uma notificação sobre o upgrade gratuito da versão do PS4 para o PS5. É importante notar que, para resgatar a versão de nova geração utilizando o modelo em disco, é necessário adquirir a versão mais completa do console da Sony, equipada com leitor de blu-ray.

via TechTudo