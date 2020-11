Starlink inicia betas; saiba mais

Finalmente o dia que muitos esperavam chegou nesta sengunda[26 de outubro de 2020] a Spacex abriu vagas para os primeiros participantes do progama ainda beta mas publico do starlink, um inovador sistema de internet via satelites da impresa.

O que e starlink?

Starlink e um sistema de rede via satelites que usa varias combinaçoes de tecnologias diferentes, o que diminui o custo e ainda da melhor abrangencia para rede como por exemplo em areas rurais ou lugares afastados.

cada satelite tem quatro antenas de alto desempenho. usando as de forma combinada os sinais poderam ser produzidos rapidamente e sem custos altos. os milhares de satelites em orbita que seram colocados formando uma rede muito mais ampla e de altas capacidades atingindo regioes que nossas operadoras ”comuns” nao alcancam

Os satelites em si tem peso entre 260 kg e ficam em baixas altitudes em media de 550 km para que possam se desintegrar na astmosfera do planeta mais rapidamente quando em desuso. eles contam com um unico painel solar para alimentar o aparelho o que facilita no consumo de energia.

Sabe qual mais legal disso tudo? Voce pode olhar eles passando pelo ceu no site; https://findstarlink.com

Fonte: Canaltech