Jovem vascaíno do Acre se emociona ao visitar São Januário pela 1a vez

tão esperado Tour pela Colina está liberado novamente, porém respeitando as normas para prevenção do vírus que o mundo enfrenta. Após a liberação, na última terça-feira (24/11), um vascaíno do Norte do Brasil se emocionou ao visitar a casa de todo torcedor do Vasco pela primeira vez. O jovem veio do Acre e parou no Rio de Janeiro para fazer escala por algumas horas. Ele não pensou duas vezes e aproveitou o pouco tempo que tinha na cidade para conhecer o Caldeirão repleto de grandes histórias. Eric Araújo conta sobre como foi o momento:

– A sensação de estar em São Januário é extraordinária. É indescritível a atmosfera que o templo sagrado erguido em 1927 pode trazer. Infelizmente ainda não senti essa emoção com torcida, mas é um plano futuro que eu vou realizar. De qualquer forma superou todas as minhas expectativas, tendo em vista o fato de que a primeira vez em São Januário é sempre inesquecível. Ficou mais especial ainda por todo cenário que eu vivi para estar aqui.

