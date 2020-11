A Polícia Rodoviária Federal realiza a Campanha PRF no Combate ao Câncer Infantil 2020 no Acre. As ações, que começaram na última segunda-feira (23) através de informes nas redes sociais, tiveram seu ponto forte nesta quarta-feira (25) quando foram realizadas diversas doações aos pacientes da Unidade de Alta Complexidade em Oncologia, em Rio Branco. Até o final da semana, outras atividades estão previstas, como debates e participações virtuais. O objetivo principal da Campanha é alertar a sociedade para cuidar precocemente da doença.

Durante todo o mês de novembro, os PRFs realizaram arrecadações de valores entre os próprios servidores e compraram brinquedos e dois televisores. As doações ocorreram na manhã desta quarta-feira (25) à Diretoria da UNACON. Não houve aglomeração de pessoas e o gesto dos policiais almeja proporcionar melhores condições de atendimento aos jovens em tratamento pelos profissionais de saúde da Unidade.

Campanha PRF no Combate ao Câncer Infantil

O projeto iniciou-se no Brasil em 2014, a partir de uma iniciativa da PRF de Goiás. No Acre, a Campanha vem acontecendo desde a implantação da Superintendência, em 2016. Desde então, a PRF trabalha em parcerias com as instituições que cuidam do problema.

No anos anteriores ocorreram brincadeiras, distribuição de lanche e passeios de viaturas. Em 2020, a Campanha foi reforçada nas redes sociais e por doações sem contato direto com os jovens acometidos pelo câncer.

Ao chamar a atenção de todos para o problema, a PRF reforça a importância para o tratamento. Pois, segundo os especialistas, quanto mais cedo a doença for diagnosticada maiores são as chances de cura.