TRF-1 prorroga medidas contra Covid-19 em Rio Branco e Cruzeiro do Sul

O Tribunal Regional Federal da primeira Região (TRF1), editou nova portaria adiando para o dia 30 de novembro de 2020, os prazos relativos às medidas de contenção da proliferação do novo coronavírus na Justiça Federal do Acre e Cruzeiro do Sul.

Entre outras considerações, a prorrogação leva em conta informes repassados no fim de outubro pelo setor de saúde da Justiça Federal sobre testagem realizada nos servidores: 4,75% testaram positivo para a Covid-19. Entre o pessoal terceirizado, foram 30,8% com testagem positiva.

A portaria assinada pelo juiz Herley da Luz Brasil diz que “a natureza essencial da atividade jurisdicional e a necessidade de se assegurarem condições mínimas para sua continuidade, compatibilizando-a com a preservação da saúde de magistrados, agentes públicos, advogados e usuários em geral”.