No Ranking das capitais com o maior número de leitores, Rio Branco é 20a

Da Revista Bula

O Instituto Pró-Livro, em parceria com o Itaú Cultural, divulgou a 5ª edição da pesquisa “Retratos da Leitura no Brasil”, que analisa o comportamento e os hábitos dos leitores em todo o país. Entre outubro de 2019 e janeiro de 2020, foram entrevistados 8.076 participantes de 209 cidades brasileiras. Os chamados leitores pela pesquisa são aqueles que leram, inteiro ou em partes, pelo menos um livro nos três meses que antecederam a entrevista. Considerando a primeira edição, de 2007, o percentual de leitores no país diminuiu de 55% para 52%, enquanto o de não leitores subiu de 45% para 48%.

A 5º edição do relatório “Retratos da Leitura do Brasil”, como divulgado primeiramente pela revista VEJA, apresentou um novo dado: os índices de leitura por capitais brasileiras. Das dez primeiras colocadas no ranking, cinco delas são do Nordeste. Na campeã João Pessoa (PB), 64% da população é leitora, com uma média trimestral de 4,09 livros.

Na última colocação do ranking, está Campo Grande (MS), capital que possui apenas 26% de leitores entre os seus habitantes. Além disso, a média de leitura anual dos campo-grandenses é de 3,09 livros por ano, menos do que os moradores de João Pessoa leem em três meses. Boa Vista (RR) é a única capital que ainda está em análise.

Confira, abaixo, a porcentagem de leitores em cada capital brasileira:

1 — João Pessoa (64%)

2 — Curitiba (63%)

3 — Manaus (62%)

4 — Belém (61%)

5 — São Paulo (60%)

6 — Teresina (59%)

7 — São Luís (59%)

8 — Aracaju (58%)

9 — Salvador (57%)

10 — Florianópolis (56%)

11 — Vitória (55%)

12 — Fortaleza (54%)

13 — Belo Horizonte (53%)

14 — Porto Alegre (52%)

15 — Recife (52%)

16 — Cuiabá (52%)

17 — Palmas (52%)

18 — Macapá (51%)

19 — Porto Velho (51%)

20 — Rio Branco (49%)

21 — Natal (48%)

22 — Rio de Janeiro (47%)

23 — Goiânia (42%)

24 — Maceió (37%)

25 — Campo Grande (26%)

Clique para acessar o estudo completo: Retratos da Leitura no Brasil