Pastor Luiz Gonzaga é internado com Covid-19

Apesar da família manter o assunto em sigilo, o pastor Luiz Gonzaga, líder da Assembleia de Deus, é mais uma vítima da Covid-19 que precisa ser internado e entubado para tratar a doença.

A internação aconteceu neste domingo, 2, por decisão médica, já que a situação de saúde do líder religioso, que vinha se tratando em casa, se agravou.

O pastor Luiz Gonzaga foi protagonista de uma das principais polêmicas em relação aos decretos de isolamento social determinado pelo governo. Em junho deste ano, o pastor e a Igreja Assembleia de Deus foram alvos de ação judicial do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) e o Ministério Público Federal por terem desobedecido as determinações do Decreto Estadual nº 5.496, que instituiu medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da Covid-19, entre as quais a realização de eventos religiosos em templos ou locais públicos e a aglomeração de pessoas.

Assinada pelo promotor Glaucio Oshiro, titular da Promotoria Especializada de Defesa da Saúde e pelo procurador da República Lucas Costa Almeida Dias, a ação refere-se à denúncia veiculada pela imprensa e confirmada pela própria entidade religiosa acima mencionada, que esta teria promovido encontros, inclusive com a presença do pastor, presidente da igreja, que reuniram cerca 120 pessoas nos dias 18 e 19 de junho de 2020.