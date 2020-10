Pane em sistema prejudica emissão de contracheques para servidores do Acre     

A Secretaria de Planejamento e Gestão do Acre (Seplag) emitiu nesta sexta-feira (30) comunicado público para informar ocorreu um problema técnico no sistema de emissão do contracheque dos servidores públicos estaduais.

Não há maiores detalhes da ocorrência e dos prejuízos que o problema pode causar aos servidodores mas o governo diz que está providenciando a solução.

“A Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict) está solucionando o problema para que o sistema normalize o mais rápido possível”, informou a Seplag.