Produção de leite cai no Acre em 2019, mostra estudo do IBGE

Em 2019, a produção de leite no Acre alcançou 42 mil litros, redução de 1,3% em relação a 2018, segundo as Pesquisas da Pecuária Municipal (PPM) e Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura (Pevs) 2019, divulgada na 2a quinzena de outubro pelo IBGE.

Acrelândia segue como o município com o maior volume de leite produzido, sendo responsável por 11,0% da quantidade total – registrou uma redução de 6,0% em relação a 2018.

O efetivo de vacas ordenhadas, em 2019, alcançou 56,6 mil de animais, 0,8% maior em relação ao ano anterior. Os três maiores destaques municipais nesse segmento dois apresentaram acréscimos em seus plantéis, com exceção de Plácido de Castro (-2,4%), Feijó (7,8%) e Senador Guiomard (5,0%). Plácido de Castro continuou com o maior rebanho leiteiro do Estado, com a marca de 5.074 cabeças, o equivalente a 9,0% do total estadual; Feijó seguiu em segundo lugar, com 5.034; e Senador Guiomard, na terceira posição, com 4.810 vacas ordenhadas.