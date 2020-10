Pedro Longo toma posse como deputado e promete defesa aos direitos do consumidor 

O ex-juiz Pedro Longo tomou posse na tarde desta terça-feira (6) como deputado estadual pelo Partido Verde. A posse foi feita pelo presidente da Assembleia Legislativa do Acre, Nicolau Júnior.

Pedro Longo fará a defesa dos direitos do consumidor e atuará em defesa do direito das pessoas com deficiência e pela valorização das organizações do terceiro setor, citando aquelas que atuam na recuperação de dependentes químicos, idosos, crianças e outros.

Política viária, desenvolvimento econômico e outros temas estão na pauta do novo deputado. Ele foi empossado em lugar da Doutora Juliana, que teve o mandato cassado pela Justiça Eleitoral.