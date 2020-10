Pandemia elevou em até 60% inadimplência nas escolas particulares do Acre       

A inadimplência nas escolas privadas gira em torno de 30% a 60%, a maioria dos alunos desistiu do ano letivo, enquanto outros que as famílias perderam a fonte de renda migraram para as escolas da rede pública.

As escolas particulares antes da pandemia do coronavírus tinham 15 mil alunos matriculados na pré-escola, no ensino fundamental e médio. Muitas escolas de ensino infantil fecharam as portas no estado por falta de alunos e atraso do pagamento das parcelas dos estudantes matriculados na rede.

“Mesmo com o sistema remoto, acreditamos que o índice de inadimplência chegue aos 10%”, prevê a presidente do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Privado do Estado do Acre (Sinepe), Elizabeth Cristina da Costa, em entrevista ao jornal A Tribuna.