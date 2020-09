O governador Gladson Cameli deverá se filiar ao MDB depois das eleições. O convite formulado em Brasília no gabinete do senador Márcio Bittar será reforçado antes mesmo do final do ano independente do resultado das eleições municipais. Algumas lideranças do partido avaliam que será a melhor opção para que Cameli, que deseja a reeleição ou voltar ao Senado da república. A princípio havia a intenção de Gladson migrar para o PSDB, porém, as articulações do governador de São Paulo, João Dória, para disputar a presidência com o presidente Bolsonaro em 2022 inviabilizou completamente a ida para o ninho tucano. A desmoralização pública que o PROGRESSISTAS submeteu o governador deverá afastá-lo definitivamente da sigla. Uma fonte da cúpula do MDB disse à COLUNA ontem que Gladson será bem recebido tendo a sua disposição o maior partido do Acre. O MDB disputa as eleições das 22 prefeituras e avalia que poderá eleger até dez prefeitos. O partido deverá estar ao lado de siglas que apoiarão a reeleição de Jair Bolsonaro em 2022.

Duelo ideológico

O senador Márcio Bittar (MDB) e o deputado federal Leo de Brito (PT), que assume a vaga do deputado federal Manoel Marcos (PRB), cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), serão protagonistas do duelo ideológico a ser travado nos debates políticos no estado. Leo, gostando dele ou não, foi um dos melhores deputados federais do PT no primeiro mandato. Como se diz por aqui: O presidente Bolsonaro e o governador Gladson vão comer tapado com ele.

. Pouca gente sabe, mas um 2º mandato pode ser o fim de um sonho, a Polícia Federal costuma acordar o gestor para a dura realidade das leis e da justiça.

. Se a presidente Dilma não tivesse disputado o 2º mandato ou mesmo perdido para o Aécio Neves nem a Lava Jato teria ido tão longe.

. Ela não teria sido cassada, o Lula não teria sido preso e o PT estava dando as cartas mesmo na oposição.

. A volta do deputado Léo de Brito ao mandato deixou muita gente de orelha em pé.

. Leo de Brito será destaque no enfrentamento com a direita na Câmara Federal.

. Anotem!

. Digo e repito:

. Ninguém pode ser subestimado, nem o PT!

. O 2º turno das eleições na capital vai dizer muita coisa sobre o futuro da política no Acre.

. Tem prefeito candidato a reeleição que já se considera eleito; a campanha para valer começa na próxima semana; é muito cedo pra cantar de galo.

. Soberba na política é pecado capital!

. Transformar as terras do futuro cemitério em outra coisa qualquer é falta de respeito com a comunidade da Cruz Milagrosa e moradores da Transacreana.

. Respeito e solidariedade da COLUNA ao Lucas (ac24horas) e toda a sua família pelo falecimento de seu pai, o colega jornalista Tião Vitor.

. Cobrimos juntos as sessões da Assembleia Legislativa, uma perda irreparável.

. Bom dia!