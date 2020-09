Socorro Neri vai para reeleição com apoio de Gladson Cameli

A convenção do PSB comprovou a aliança entre o governador Gladson Cameli e a atual prefeita de Rio Branco, Socorro Neri. Construída e fortalecida durante a pandemia da Covid-19, a parceria política fez com que Gladson deixasse de lado a candidatura de seu próprio partido, ao qual encontra-se afastado, o Progressista.

Em seu discurso, o governador lembrou que o entendimento político com Socorro surgiu do trabalho conjunto na pandemia. “Eu não vejo partido, eu não vejo cor. O que vejo é vontade de fazer diferente. A Socorro é uma mulher de princípios, uma mulher que não abre mão da seriedade em tudo que faz”, afirmou Cameli, mesmo tendo forçado a barra para que Neri retirasse o PCdoB de Edvaldo Magalhães e Perpétua Almeida da aliança horas antes da convenção. O governador ficou satisfeito com o ato de Neri, tanto que chegou ao evento acompanhado dela.

Com o PCdoB fora da aliança, o material de divulgação ainda contava com a logo do partido comunista e causou mal estar entre os presentes.

Antes da fala da prefeita, um vídeo contou um pouco da história de vida da mulher que nasceu em um seringal no município de Tarauacá e hoje, além de doutora pela Universidade de Minas Gerais, é prefeita de Rio Branco.

Socorro agradeceu a família, lembrou da infância no seringal e pontuou algumas das realizações que tem feito em sua gestão. “Podemos eleger pela primeira vez uma mulher como prefeita da capital. Se tem um time que pode ajudar muito o governador Gladson no momento pós pandemia de retomada de crescimento somos nós, que já estamos fazendo é fazendo do jeito correto “, disse Neri.

A aliança chamada “União por Rio Branco” tem a coligação dos partidos PSB, PV, Podemos, Partido Verde, PROS e Democratas.