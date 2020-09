Polícia apreende 20 kg de drogas escondidos em sacos de farinha dentro de ônibus no Acre

Foi utilizado nas buscas, cão farejador, o qual, durante as averiguações, acabou sinalizando que dois sacos de farinha poderiam conter droga. E ele estava certo: os PMs encontraram 18 “tijolos” de substância com odor e características de maconha (skunk), pesando 20kg.

Ainda foi encontrada uma porção de substância com características de maconha escondida em um dos assentos no interior do ônibus.

“Nosso Grupo de Operações com Cães está de parabéns pela ação. As operações integradas tem alcançado excelentes resultados em nossa região, iremos manter e fortalecer as ações” afirmou o coronel Evandro Bezerra, comandante do 6° BPM.