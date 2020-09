Bruno consegue liminar e não vai usar tornozeleira em treinos e jogos

O goleiro Bruno Fernandes, de 35 anos e condenado por envolvimento na morte da modelo e amante Eliza Samudio em 2010, conseguiu uma liminar para jogar e treinar sem o uso de tornozeleira eletrônica por 30 dias. O equipamento é utilizado por detentos que são monitorados pela Justiça, e o jogador a usa desde a última sexta-feira por determinação judicial.

Segundo a defesa do goleiro, que cumpre regime semiaberto e é jogador do Rio Branco, no Acre, o equipamento prejudica o desempenho e causa pequenas lesões no tornozelo esquerdo. Nessa terça-feira, Bruno também registrou um Boletim de Ocorrência (BO) na Polícia Militar (PM), no qual solicita um exame de corpo de delito.

O Rio Branco treinou nessa terça-feira, e Bruno utilizou o equipamento conforme orientado pela Justiça. Nesta quarta, por causa da liminar acatada pela Vara de Execuções Penais, Bruno poderá tirar a tornozeleira duas horas antes das atividades e colocá-la logo após o término.

