Polícia Militar prende homem por tentativa de furto a loja no centro de Rio Branco

O Comando da Polícia Militar do Acre (PMAC) tem intensificado as ações policiais nos bairros centrais da capital, com o aumento no número de efetivo na região e com ações especificas na localidade. Em virtude disto, na manhã desta terça-feira, 01, um homem, de 31 anos, foi preso, após tentativa de furto qualificado a um estabelecimento comercial no bairro Capoeira.