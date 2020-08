Tião Fonseca sera escoltado para fazer exames e esposa ficará em prisão domiciliar

O juiz Cloves Augusto, da 4ª Vara Criminal, autorizou na noite desta quarta-feira, 5, que o ex-diretor do Depasa, Tião Fonseca, seja escoltado pela polícia até uma clínica para fazer exames cardiológicos. Ele está preso desde segunda-feira, 3, na Delegacia localizada na Baixada da Sobral após ser alvo da Operação “Toque de Caixa”, que investiga supostos desvios no Departamento que presidiu por cerca de 3 meses.

Segundo foi apurado, que por Fonseca ser hipertenso, diabético e obeso, passou mal no dia em que foi levado a delegacia e um médico fez atendimento. Um cardiologista indicou que ele fizesse exames para aferir sua situação de saúde. O caso foi relatado pelos advogados do ex-diretor e a justiça concedeu o pleito.

O magistrado também seguiu o parecer do Ministério Público do Acre e autorizou que a empresária Delba Nunes Bucar, esposa de Tião Fonseca e dona da Bucar Engenharia, cumpra o período de prisão temporária em domicílio. Ela está em Brasília realizando um tratamento contra um Câncer e por isso não foi presa na operação policial no início da semana.