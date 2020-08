Sesc reabre hotel de Cruzeiro do Sul seguindo orientações de saúde

Com base nas liberações das autoridades e decretos, o Hotel Sesc Cruzeiro do Sul reabre suas portas a partir desta sexta-feira, 7, voltando a receber hóspedes após ter o serviço interrompido devido à Covid-19. Localizado em Cruzeiro do Sul, o espaço está com capacidade reduzida, e a equipe está entrando em contato com os clientes que já haviam feito reservas para reorganizar a ocupação, assim como receber novos hóspedes.

Áreas de lazer continuaram fechadas (piscinas, academia, salão de jogos e brinquedoteca), até a liberação, e as informações sobre reservas e detalhes sobre hospedagens podem ser obtidos pelo telefone (68) 3311 0050 ou [email protected]

Sesc Cruzeiro do Sul

A unidade serve como ponto turístico e de entretenimento para a população dos municípios que estão situados na região do Vale do Juruá e de outras localidades do país. Os turistas e visitantes rio-branquenses que se deslocaram para aquela região contam com uma megaestrutura de um hotel com 63 apartamentos, parque aquático (com três piscinas), academia de ginástica, restaurante, ginásio poliesportivo, campo de futebol sintético, local para eventos, lago para passeios e praia artificial e estacionamento com 250 vagas.

O Sistema Fecomércio-Sesc-Senac/AC segue atendendo as recomendações de evitar aglomerações e com cuidado redobrado com a saúde das equipes e clientes. Por isso, a recomendação é que o público siga cumprindo as orientações dos órgãos de saúde e permaneçam em casa, especialmente grupos de risco.