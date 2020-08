Caminhoneiro é preso com 68 kg de coca e skunk ao sair do Acre com destino a Goiás

Nesta segunda-feira (3), uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou a prisão de um caminhoneiro de 45 anos de idade na divisa dos estados do Acre e de Rondônia. O motorista foi abordado durante fiscalização de rotina, na rodovia federal, e flagrado transportando dois tipos de entorpecentes.

Por volta de 13h, no Km 10 da BR-317, em Acrelândia (AC), os PRFs determinaram ordem de parada ao motorista que guiava um cavalo-trator, tracionando um semirreboque. Durante a entrevista policial, o viajante apresentou vários sinais de nervosismo e contou versões diferentes sobre origem e destino da viagem. Diante da fundada suspeita, os policiais realizaram minuciosa inspeção veicular. Por baixo da “cama” do motorista, foi localizado um fundo falso, coberto com carpete colado à superfície. Após conseguir abrir o compartimento, os policiais retiraram vários tabletes com substâncias com características de skunk e cocaína que no teste inicial reagiu positivamente para a droga.

Ao ser indagado, o homem informou que foi contratado para transportar a mercadoria de Rio Branco (AC) para Goiânia (GO) e pelo serviço receberia a quantia de R$ 10 mil. Diante dos fatos, o indivíduo recebeu voz de prisão e foi conduzido, juntamente com a droga (44 Kg de skunk e 24 Kg de cocaína) e o conjunto de veículos, para a Sede da Polícia Federal, na capital acreana.