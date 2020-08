Sensores para abrir portas e ligar luzes contra Covid-19 no Acre

Já imaginou um robô te ajudando a jogar o lixo sem precisar do toque? Ou um aplicativo que acenda e apague as luzes e aparelhos eletrônicos que funcionam ao som de palmas? Esses projetos futuristas já existem e são desenvolvidos pelo Departamento de Inovação do Acre e a Divisão de Automação e Empreendedorismo.

O Departamento criou protótipos que podem ajudar a manter o distanciamento e evitar novos casos de Covid-19. Entre os projetos estão sensores para abrir portas, ligar as luzes e até a TV. Desde o início da pandemia, a tecnologia se tornou mais presente e uma aliada no trabalho e vida de todo mundo.Os projetos de automação e robótica vão ser destaques na Amostra Viver Ciência desde ano, promovida pela Secretaria de Educação (SEE) e que vai ser realizada de forma virtual no mês de outubro com o tema: A Inteligência virtual.

Leia mais no Portal Amazônia