Bairros Tropical, Aviário e Canaã recebem revitalização da sinalização viária

A prefeitura de Rio Branco tem investido na revitalização de sinalizações viárias e também novas pinturas em vias recuperadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana.

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito – RBTrans, realizou esta semana, somente nos bairros Tropical e Aviário 2.500 metros lineares de pintura.

O bairro Canaã também foi contemplado com implantação da sinalização na rua Francisco Sales, recentemente recuperada. Durante toda esta sexta-feira, 31, a equipe de sinalização está realizando o serviço de demarcação e pintura no local.

Faixas de pedestres no cruzamento das travessas da Serra e Santa Inês foram revitalizadas, juntamente com rua Jasmim, proporcionando maior segurança aos pedestres que necessitam atravessar nesses locais. A diretora de trânsito do órgão, Dannya Coutinho, detalha que as faixas ficam próximas a duas escolas.

A superintendente da autarquia, Sawana Carvalho, explica que a revitalização é um serviço de extrema importância para a fluidez no trânsito, pois garante organização, respeito e segurança nas vias.

“A sinalização viária é feita pensando na segurança tanto de condutores quanto pedestres. Ela orienta motoristas sobre a velocidade adequada na via, local destinado a estacionamento, delimita os espaços de mão e contra mão, meio fio e faixa de retenção. Além disso, proporciona maior segurança ao pedestre, pois também demarca espaço e o mostra o local adequado para quem deseja realizar uma travessia”, relatou Sawana.

Para Enock dos Anjos, proprietário de um comércio e morador da rua Francisco Sales, a ação da prefeitura chegou em boa hora. “Tirou a rua da poeira e da lama. A pintura divide os espaços para os carros passarem. Tudo o que vier de benfeitoria é bom”, disse ele.