Quatro acusados de envolvimento em homicídios são presos pela Policia Civil

A Polícia Civil do Acre, por meio da da Delegacia de Homicídios( DHPP) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE), realizou uma operação para cumprimento de mandados de busca e prisão na Cidade do Povo nesta terça-feira, 28.

Após meses de investigação foi possível identificar quatro pessoas suspeitas de participar do duplo homicídio que vitimou o casal Emilly das Neves dos Santos e Francisco Saraiva Vasconcelos, crime que ocorreu no dia 26 de abril deste ano na Cidade do Povo.

Ainda na operação, duas armas de fogo foram apreendidas, entre elas, uma pistola calibre 380, além de munições e telefones celulares. A prisão dos investigados pode elucidar uma série de assassinatos na região do 2º Distrito de Rio Branco.

Após os trabalhos de polícia judiciária, os acusados serão levados ao presídio para aguardar o processo e julgamento pelo crime de homicídio qualificado.