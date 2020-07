MPAC e MPF discutem com parlamentares, decreto que autoriza eventos religiosos

A procuradora-geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), Kátia Rejane de Araújo Rodrigues, juntamente com o promotor de Justiça Gláucio Shiroma Oshiro e o procurador da República do Ministério Público Federal (MPF), Lucas Almeida Dias, reuniram-se com parlamentares, nesta sexta-feira, 24, para tratar sobre o decreto governamental que autoriza, a partir de hoje, a realização de eventos religiosos em templos ou locais públicos, com até 20% de lotação.

MPAC e MPF consideraram pertinente reunir e dialogar com os parlamentares, especialmente ligados ao cunho religioso, para definirem quais medidas devem ou não ser tomadas neste momento. A chefe do MP acreano reforçou que o MPAC tem pautado suas ações e decisões nas orientações do Ministério Público brasileiro e tem acompanhado todas as ações e orientado medidas junto ao Comitê Estadual de Enfrentamento à Covid-19 no estado do Acre.

“Desde o inicio da pandemia sempre buscamos o entendimento geral e todas as orientações do Ministério Público brasileiro, entendimentos necessários para tomar as decisões mais acertadas. Agora vamos deliberar de forma democrática, qual será o posicionamento nessa situação”.

“Estamos trabalhando com o esforço de nossos membros, tanto na capital quanto no interior do estado, e com muita responsabilidade vamos fazer todas essas análises, considerando as manifestações de todos aqui presentes, para nos posicionar, enquanto fiscais da lei, diante desse cenário”, assegurou a procuradora-geral.

O representante do MPF também destacou a importância da agenda. “Essa reunião representa a face democrática do Ministério Público para, então, tomar uma decisão mais técnica e adequada. Queremos saber quais cuidados as instituições religiosas pretendem adotar nesse retorno”, disse o procurador da República.

Encaminhamentos

O promotor de Justiça Glaucio Shiroma Oshiro, que tem representado o MPAC no COE, também destacou a importância do diálogo com os representantes do povo.

“Achamos, antes de tudo, muito pertinente ouvi-los, até para que nos enriqueçamos de subsídios para tomar as medidas mais sensatas. Agradeço enormemente a colaboração de todos aqui. Adianto que o MPAC e o MPF ainda irão deliberar sobre quais providencias serão tomadas e se serão tomadas a partir da reunião que foi realizada hoje”, destacou o membro do MPAC.

Estiveram presentes na agenda, representantes da senadora Mailza Gomes, os deputados federais Alan Rick Miranda, Manuel Marcos, e os deputados Estaduais Josa da Farmácia, Cadmiel Bonfim, Wagner Felipe, Juliana Rodrigue e Antônio Pedro.

Fonte – Agência de Notícias do MPAC