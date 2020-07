Instrumento de corda é tema de encontro virtual da Ufac em setembro           

A Ufac organiza o 4º Encontro de Cordas Flausino Valle, no formato on-line, de 5 a 12 de setembro. O evento conta, nesta edição, com a 2ª Conferência do 4º ECFV, com apresentações de artigos, palestras e mesas-redondas sobre ensino coletivo, pedagogia dos instrumentos de cordas friccionadas e pesquisas sobre performance.

Além disso, constam na programação master classes de instrumentos com professores de todas as regiões do país e recitais interativos e didáticos com renomados músicos solistas.

A apresentação de artigos para a conferência está aberta até 9 de agosto.