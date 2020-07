CEL irá disponibilizar videoaulas em plataforma online da Educação

A Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE), por meio da Divisão de Ensino, em parceria com o Núcleo de Tecnologia Educacional (NTE), iniciou nesta segunda- feira, 20, nos estúdios da TV Aldeia, as gravações das videoaulas do Centro de Estudo de Línguas (CEL) para os estudantes.

Desde o dia 15 de março, os 4,3 mil estudantes matriculados no CEL estão com as aulas suspensas, em decorrência da pandemia da Covid-19. Com isso, os educadores vêm desenvolvendo atividades remotas de revisão de conteúdos com os alunos e elaborando exercícios complementares, por meio de plataformas online, grupos de whatsapp e material impresso, como forma de mantê-los em contato com a língua estudada.

Segundo a coordenadora pedagógica, Kellen Duarte, as atividades remotas alcançam em média dois mil estudantes. “Com o acompanhamento das atividades via plataforma online e whatsapp, nós conseguimos alcançar em média 50% dos nossos alunos. Com as gravações das videoaulas, esperamos alcançar um número maior”, explica a coordenadora.

Ainda, visando disponibilizar um material didático com melhor qualidade de vídeo e áudio, serão ofertados os conteúdos dos oito módulos trabalhados no CEL, dos idiomas em Inglês, Espanhol, Francês e Italiano, além da Língua Brasileira de Sinais (Libras). Com isso, as videoaulas terão duração de 15 min em cada disciplina.

De acordo com a coordenadora de Espanhol, Alzenira Castro, ao todo serão trabalhadas dez videoaulas para cada idioma. “A equipe elaborou um cronograma de oito aulas para cada idioma, tanto com conteúdos de revisão quanto com novos conteúdos”, contou a coordenadora.

As gravações são realizadas semanalmente nos estúdios da TV Aldeia, com o apoio da equipe técnica do Núcleo de Tecnologia Educacional (NTE), da SEE. Assim que concluídas, as videoaulas serão disponibilizadas, juntamente com as atividades complementares, para acesso na plataforma online da educação Educ.