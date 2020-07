Os dados publicados pelo IBGE no último dia de julho sobre o abate de animais confirmam um bom momento para a pecuária no Acre.

No primeiro trimestre deste ano, foi observado um aumento, tanto no número de cabeças abatidas, que subiu 8,7%, como no peso das carcaças de bovinos, que aumentou 12,3%.

Os informes são do IBGE e foram trabalhados pela equipe técnica do Observatório do Fórum Permanente de Desenvolvimento do Acre.