Homicídios caem 72% em junho no Acre, afirma Líder de Gladson na Aleac      

Os homicídios caíram 72% no Acre em junho deste ano em relação a igual período dos anos de 2018 e 2019.

Em 2018, ocorreram 36 homicídios no Acre; em 2019, 24, e em 2020, foram apenas 10.

“Essa redução é resultado de muito esforço, competencia da gestão, investimento do governador Gladson Cameli”, disse o deputado Gerlen Diniz, Líder do Governo na Assembleia Legislativa do Acre.

“Parabéns a todos envolvidos. Isso é refletido na segurança. Hoje, em Sena Madureira, nós podemos andar tranquilamente”, completou Gerlen Diniz.