Tanto o WhatsApp quanto o WhatsApp Web, serviço do aplicativo que conecta teu app no computador passaram por instabilidade desde 16h28, segundo levantamento registrado no site Downdetector.

Semana passada também foi registrado problema, mas só no WhatsApp Web. Logo depois, houve queda de vários apps que usavam o APK do Facebook no iOS, sistema usado para login em apps como Spotify e Nubank.

Desta vez, apenas o WhatsApp Web ficou instável. Usuários de todo o Brasil comentam a queda no site Downdetector. Até 17h04 foram 16.431 notificações de problema no aplicativo.