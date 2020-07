Gladson Cameli entrega equipamentos para Hospital de Campanha de Cruzeiro do Sul

Na manhã deste domingo, 5, o governador Gladson Cameli, na companhia do presidente da Assembleia Legislativa do Acre, deputado Nicolau Júnior, entregou os novos equipamentos que permitirão o funcionamento do hospital de campanha, ala Dr. João Luís Angelim.

Os respiradores, monitores, eletrocardiógrafos, cardioversores, suportes de soro, refrigeradores para medicamentos e outros equipamentos darão o suporte necessário ao atendimento dos pacientes com Covid-19 no Vale do Juruá.

Atualmente o Hospital Regional do Juruá conta com 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), destinado ao tratamento da Covid-19 e, com a nova estrutura hospitalar, estão sendo implantados mais 90 leitos, sendo enfermarias, semi-UTIs e UTIs todos destinados ao combate do coronavírus.

O governador Gladson Cameli informou que se tudo ficar pronto dentro do programado, a inauguração do hospital de campanha do Juruá poderá ocorrer na próxima sexta-feira, 10 de julho.

“Com muito esforço estamos entregando todos esses equipamentos aqui em Cruzeiro do Sul para o funcionamento deste hospital. Esperamos que até terça-feira, 7, chegue a usina de gás e, se Deus quiser, sexta-feira, 10, estaremos inaugurando este hospital”, complementou Cameli.

O diretor técnico do Hospital do Juruá, Marcos Lima, disse que atualmente existem 35 pacientes internados no Hospital do Juruá com 6 em UTIs, sendo 3 intubados. “Porém, esses equipamentos sendo montados e, consequentemente colocados em funcionamento, teremos suporte necessário para prestarmos um melhor atendimento à população do Juruá”, explicou.

Quanto à contratação de mão de obra, o gestor explicou que a Associação Nossa Senhora da Glória (Anssau), já efetivou as referidas contratações. “Já foram todas efetuadas e estamos apenas aguardando o início do funcionamento”.

A coordenadora Regional de Saúde Juruá, Tarauacá/Envira, Muana Araújo, explicou que o processo de montagem inicia neste domingo, 5, e que durante esta semana todos os equipamentos estarão sendo montados.

“Estamos recebendo vários equipamentos que irão dar o suporte necessário para o combate à Covid-19. Recebemos todo esse material nesta madrugada e hoje mesmo inciaremos a montagem. Tão logo essa estrutura esteja pronta já poderemos transferir os primeiros pacientes”, enfatizou Muana.