Sesacre registra nesta quinta-feira, 25, mais 282 pessoas infectadas por Covid-19

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) registra nesta quinta-feira, 25, mais 282 pessoas infectadas pelo novo coronavírus no estado. Por conta disso, nas últimas 24 horas, o número de casos positivos para a doença subiu de 12.022 para 12.304.

Até o momento, o Acre tem 29.001 notificações de infecção por coronavírus, sendo 16.290 descartadas. 6.824 pessoas já receberam alta da doença por não apresentarem mais o vírus no organismo e 407 amostras seguem aguardando análise laboratorial.

A Sesacre informa que o número de mortes pela Covid-19 no Acre também teve um aumento nesta quinta, passando de 326 para 335. São seis pessoas do sexo feminino e três do sexo masculino, com idades entre 10 e 92 anos. Quatro são de Rio Branco, uma de Cruzeiro do Sul, uma de Feijó, duas do Bujari e outra de Marechal Thaumaturgo.

Os óbitos do sexo feminino são:

O primeiro caso é de C. O. P, de 74 anos. Residente em Bujari, a idosa faleceu no dia 17 de junho no Hospital Santa Juliana.

O segundo óbito é de P. E. S. F. C., de 34 anos, que deu entrada no dia 6 de junho no Pronto-Socorro e veio a óbito na terça-feira, dia 23. Ela era moradora de Rio Branco.

O terceiro caso é de M. D. M. M., de 67 anos. Ela deu entrada no dia 9 de junho no Pronto-Socorro e faleceu nesta quarta-feira, dia 24. Era moradora de Rio Branco.

M. L. R. L., de 45 anos, moradora de Rio Branco, deu entrada no Pronto-Socorro no dia 5 de junho e faleceu nesta quarta-feira, 24.

I. S. F., de 10 anos, deu entrada no dia 22 de junho e faleceu nesta quarta-feira, 24, no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb). Residia em Cruzeiro do Sul.

O sexto e último óbito feminino é de M. T. S., de 76 anos. A idosa deu entrada no dia 16 de junho no Hospital Regional do Juruá, em Cruzeiro do Sul, e veio a óbito nesta quinta-feira, 25. Era moradora de Marechal Thaumaturgo.

Os óbitos do sexo masculino são:

M. M. R., de 92 anos. Foi a óbito em domicílio, no dia 8 de junho, no município de Bujari.

O segundo caso é de V. J. B., de 76 anos. Ele deu entrada no dia 5 deste mês no Hospital Regional do Juruá, em Cruzeiro do Sul, e veio a falecer nesta quinta-feira, 25. Era morador de Feijó.

J. E. M., de 72 anos. Deu entrada no dia 12 de junho no Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC) e foi a óbito nesta quinta-feira, dia 25. Residia em Rio Branco.

