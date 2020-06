MPF acompanha reativação do Conselho Penitenciário no Acre

O Ministério Público Federal (MPF) instaurou procedimento para acompanhar as medidas que o governo do Acre tem tomado para a reinstalação do Conselho Penitenciário no estado.

Segundo a portaria de instauração do procedimento, assinada pelo procurador da República Lucas Costa Almeida Dias, desde o ano passado o decreto com a última formação do Conselho expirou e desde então não houve nova formação da comissão.

O governo do Acre tem dez dias para responder aos questionamentos do MPF sobre o caso.