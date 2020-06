PRF prende homens que carregavam pistola escondida em porta-luvas de veículo

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu mais uma arma de fogo. A ação ocorreu no km 123, da BR-364, nas proximidades do bairro Santo Afonso, na capital acreana, na tarde desta quarta-feira (24).

Por volta das 16h, a equipe da PRF visualizou um veículo de cor branca. Quando os policiais iriam determinar parada ao motorista, o mesmo percebeu a aproximação da viatura policial e saiu bruscamente da rodovia federal, entrando em uma rua do bairro. No exato momento, os policiais iniciaram acompanhamento tático com o intuito de realizar a abordagem.

Alguns metros à frente, os PRFs alcançaram o veículo. Durante a fiscalização, tanto o motorista quanto o passageiro apresentavam visíveis sinais de nervosismo. Perante a fundamentada suspeita, a Equipe PRF realizou busca pessoal nos abordados, mas nada foi localizado. Porém, no procedimento de busca veicular, dentro do porta-luvas, foram visualizados uma pistola (.380), um carregador e sete munições intactas.

Questionados sobre a arma de fogo, um deles afirmou que a tinha recebido de um terceiro indivíduo, mas não disse o motivo de portar o armamento. Apenas informou que iria legalizar a documentação em breve. Perante o flagrante, o armamento e as munições foram apreendidos. Os dois homens, de 37 e 25 anos de idade, receberam voz de prisão e foram conduzidos para a Delegacia de Flagrantes (DEFLA).