Foque no básico.

A grande maioria das pessoas costuma buscar melhoria em coisas que elas possuem dificuldades – o que não é um total equívoco – mas se elas dedicassem mais tempo àquilo que possuem maior talento, provavelmente desenvolveriam alguma maestria.

Com 3 recordes nos Guiness Book, Rogério Ceni, o atual treinador do Fortaleza, quando era goleiro, tinha uma rotina de treinos diferente dos demais colegas de profissão. Após todos cumprirem suas atividades, ele permanecia num treino individual aperfeiçoando um fundamento básico: cobranças de falta.

É por ignorarmos a importância de melhorarmos nos conhecimentos mais básicos que muitas vezes somos surpreendidos por coisas simples como usar um atalho no computador, um comando de voz no celular, um gesto para realizar uma tarefa em determinado aplicativo e mais comumente: nos comunicarmos.

As distâncias foram encurtadas com o distanciamento social imposto pelas novas regras de etiqueta, então, é bastante comum estarmos em reuniões com pessoas de diferentes regiões do país e também do planeta. E como está nosso domínio de outros idiomas? Afinal de contas, também é básico nos comunicarmos.

E nestes tempos de vídeo-chamadas diárias, com reuniões virtuais acontecendo uma por cima da outra e quase simultaneamente, é essencial termos domínio pleno do nosso idioma nativo e estarmos abertos a aprendermos outros. Então, aproveite esta pausa para se aperfeiçoar no conhecimento básico de português, inglês e espanhol.

Mas não ignore o mandarim, o hindi, o russo, o italiano, o alemão, o japonês, o árabe tradicional, o persa… Porém, não se preocupe com eles… Em português você consegue se comunicar bem com nativos de pelo menos 10 países! Além do Brasil: São Tomé e Príncipe, Portugal, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Timor-Leste, Guiné-Equatorial, Macau e Cabo Verde falam português!

Percebe a importância de conhecer bem o nosso idioma nativo? E que tal usar essa informação pra construir pontes com pessoas destes países e ficar mais perto deles agora? Só depende de você, a barreira do idioma já não é mais uma desculpa! Sempre tem um lado positivo em todo caos… É duro perceber. Mas tem.

*Daniel Ribeiro CEO da D’NEK, associativista, empresário, entusiasta de boas ideias. Diretor de Integração da Confederação Nacional de Jovens Empresários – CONAJE; Líder do Programa PASE VERDE da Federação Iberoamericana de Jovens Empresários – FIJE