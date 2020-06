Nesta quinta-feira, 11, devido ao feriado nacional de Corpus Christi, as Unidades Básicas de Saúde não funcionarão. As UBS voltam a abrir as portas na sexta-feira, 12, em horário normal, das 8h às 12h e das 14h as 18h.

No sábado, 13, como de costume, somente às Unidades de Referência da Atenção Primária (Urap) funcionam das 7h às 18h.

Já na próxima segunda-feira, 15, por ser aniversário do estado e portanto feriado estadual, às Unidades de Saúde do município também não funcionarão.