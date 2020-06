Prefeitura de Sena fiscaliza comércios para evitar a difusão do Covid-19

Para intensificar as ações de combate à Covid-19 e manter as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS), a prefeitura de Sena Madureira, por meio do setor de fiscalização e a secretaria municipal de Serviços Urbanos (SEMSUR), vem realizando uma série de ações em toda a cidade para evitar a proliferação do novo coronavírus.

Além disso, o poder público municipal conscientiza a população sobre a importância do distanciamento social e as regras básicas de higienização. Os trabalhos fazem parte das medidas de prevenção e combate ao novo coronavírus realizadas pela secretaria municipal de Saúde. O setor de fiscalização vem diariamente analisando os comércios locais e comerciantes do município, para averiguar se os mesmos estão aderindo às recomendações do decreto estabelecido pelo prefeito Mazinho Serafim.

A regra é manter o distanciamento entre as pessoas dentro das lojas e pontos comerciais, higienização das mãos ao entrar, limite de pessoas por vez, utilização de álcool em gel, dentre outras, mas, principalmente, verificar se a população vem utilizando máscaras faciais ao entrar nos comércios locais, uma vez que o decreto não permite a entrada nesses locais sem o uso do acessório.

“Nossa missão aqui não é amedrontar os comerciantes, nem os clientes. Mas sim verificar se todos estão tomando os cuidados necessários para evitar o contágio do coronavírus. Nesse momento, é importante que todos façam a sua parte e procurem se cuidar”, explica Thácito Furtado, um dos fiscais de frente das ações.