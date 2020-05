MPAC apura denúncia de agressão de PMs contra jovem em Plácido de Castro

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) investiga a denúncia, divulgada na imprensa neste sábado, 30, de que policiais militares, integrantes do Grupo Especial de Fronteira (Gefron), teriam agredido um jovem com transtornos neurológicos e psiquiátricos no município de Plácido de Castro, na noite de ontem.

A vítima teria sofrido agressões em via pública por se recusar a usar máscara, segundo denunciaram a família e um vereador da cidade.

O promotor de Justiça José Lucivan Nery de Lima instaurou procedimento para apurar a denúncia e solicitou que Conselho Tutelar acompanhe o caso, já que a vítima tem menos de 18 anos.

O promotor solicitou ainda o envio do boletim de ocorrência, entre outros documentos, entre os quais, o exame de corpo de delito e os depoimentos dos envolvidos.

Fonte: Agência de Notícias do MPAC