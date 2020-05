Famílias do Rio Macauã receberão dose da vacina contra influenza neste final de semana

A Secretaria de Saúde e o setor de Imunização, estarão levando nesta sexta-feira, 29, cerca de 600 doses de vacinas contra a gripe/influenza para as comunidades ribeirinhas do Rio Macauã. A imunização é para os grupos prioritários (idosos, crianças, adolescentes, adultos, gestantes) e todos que ainda não tomaram a dose esse ano. Apesar do fim do inverno amazônico, as condições fluviais ainda são favoráveis para que a equipe chegue aos locais mais distantes.

A equipe estará saindo nesta sexta-feira pela manhã e se deslocará até as comunidades mais altas, onde se iniciará os atendimentos. Em seguida, descerá o rio, parando em outras comunidades. A programação se estende até o próximo domingo, dia 31, com a expectativa de vacinar mais de 500 pessoas. As comunidades que serão atendidas são: Apito, Triunfo, Lua Nova, Providência, Valência, dentre outras.

A vacina contra a gripe/influenza não previne contra a covid-19, mas ajuda a manter a imunidade alta e evitar o contágio da gripe comum. De acordo com o coordenador de imunização, enfermeiro Donizete Fernandes, o objetivo é levar a vacina para os locais mais distantes e proteger as famílias ribeirinhas.

“Infelizmente esse ano por conta do coronavírus, a gente não conseguiu realizar o projeto Saúde Itinerante, como vínhamos fazendo. Mas com esforço da secretaria municipal de saúde, estaremos levando as doses de vacina para a população que reside no Rio Macauã ficar protegida contra a gripe/influenza. Todos estamos preocupados com a covid-19, mas é importante lembrar que a gripe pode matar tanto quando o coronavírus se não for tratada”, alerta Donizete.

Nesse momento de pandemia, muitas famílias ribeirinhas ficam com medo de ir até a cidade e ter contato com outras pessoas, podendo serem contaminadas pela doença. Por isso, a prefeitura resolveu levar as doses de vacina para os grupos prioritários. “A gente entende o medo que muitas pessoas têm nesse momento de ir até o posto de saúde na cidade. O Rio Macauã já apresenta sinal de vazante, dificultando o acesso de grandes embarcações para comportar famílias que têm, principalmente, idosos. Por isso,

O nosso esforço em se deslocar até eles e levar a vacina contra a gripe. Queremos também realizar esse processo de imunização nos demais rios como Yaco, Purus e Caeté aproveitando o resto do inverno”, diz Gilberto Lira, Secretário de Saúde que também estará indo junto com a equipe para o Rio Macauã.

A prefeitura estará divulgando essa ação por meio de veículos de comunicação, como rádios Difusora AM e Dimensão FM, para informar esses moradores da zona rural como proceder para receberem a vacina.